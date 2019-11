Primarie regionali, Zinni: «Acceleriamo il più possibile e votiamo a dicembre»

A distanza di qualche giorno dalla presentazione dei candidatiche concorreranno per diventare il candidato di coalzione per le elezioni regionali del 2020 sono intervenuti, con una nota congiuta, i consiglieri regionali di “Senso Civico” e “Articolo1” per chiedere l’anticipazione della data: «le primarie che il centrosinistra si accinge a svolgere a Gennaio ci preoccupano. Appaiono infatti tutte interne all’area di dissenso del Partito democratico e prive del necessario valore aggiunto che una competizione aperta dovrebbe dare. Così fatte rischiano di ottenere come unico risultato, quello di mettere in discussione il lavoro svolto negli ultimi anni indebolendo e rallentando la costituzione di un fronte di centrosinistra ampio e unito.

Apprezziamo la generosità di Emiliano ma, come ribadito nei mesi scorsi, eravamo favorevoli a primarie di coalizione che aggiungessero nuove energie al progetto politico. La prova muscolare tutta interna al Pd invece non ci sembra utile né tantomeno virtuosa. Occorre esaltare il valore unitario e accelerare il più possibile questa fase poco comprensibile al nostro elettorato.

Invitiamo dunque alla responsabilità e chiediamo di anticipare questo appuntamento a inizio dicembre. Sarebbe virtuoso evitare la produzione di frizioni e lacerazioni per correre insieme alla meta. La partita vera ci attende».