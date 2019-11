Sgravi TARI per macellerie, accolta l’istanza della “Democrazia cristiana”

Martedì scorso si è tenuto un incontro, in sala Giunta, tra la “Democrazia cristiana”, la sub Commissario, dott.ssa Mariella Immacolata Porro, la dirigenza dell'ufficio tributi e i delegati del libero comitato “Macellerie di Andria” per discutere della questione riguardante il pagamento della T.A.R.I . e i relativi sgravi sulle superfici non adibite alla vendita. A darne notizia, con propria nota, è la segretaria cittadina della Dc, Vincenza Angrisano, che ha dichiarato che: «gli sgravi, per altro regolarmente previsti dal vigente regolamento comunale, non erano ancora stati divulgati ai cittadini gestori delle attività commerciali in questione né dalle precedenti amministrazioni né da alcun sindacato di categoria.

Essendo a conoscenza della legittimità dell'istanza per la richiesta di detti sgravi abbiamo deciso di affiancare i titolari delle macellerie avviando una petizione preventiva seguita da un protocollo di richiesta di incontro con il Commissario prefettizio, dott. Gaetano Tufariello, il quale in tempi assolutamente brevi ha cortesemente acconsentito di incontrare noi e i titolari di dette macellerie per ascoltare e valutare il contenuto dell'istanza su citata delegando per l'indagine tecnica i dirigenti dell'ufficio tributi.

La supervisione dei tavoli di lavoro è stata affidata alla sub Commissario, dott.ssa Mariella Immacolata Porro, che ha dimostrato, fin dal primo momento, disponibilità all'ascolto e volontà di risolvere la richiesta della categoria. Possiamo, ad oggi, rispetto all'esito ed agli accordi scaturiti da questo ultimo incontro, asserire che l'istanza è stata accettata dall'amministrazione comunale con grande plauso dei rappresentanti di categoria e della nostra parte politica.

In sintesi il comune si è già attivato per organizzare e gestire la fase di preparazione logistica, burocratica e tecnica delle procedure di richiesta di sgravio e dei relativi requisiti contemplati dal regolamento T.A.R.I. all'articolo 8 comma 4.

Ovviamente, tenendo conto dei tempi tecnici, l'avviamento definitivo della procedura verrà attuato dall'ammininstrazione presumibilmente non oltre la scadenza dei primi mesi del nuovo anno. Si chiude così una vicenda legata ad un diritto dei macellai, con l'impegno e la soddisfazione di tutte le parti, sia sociali che istituzionali e politiche.

Questa è la politica della Democrazia Cristiana. Nella città di Andria, come in ogni dove del nostro paese, vogliamo ricostruire una politica seria, competente nobile e fattiva che parta dai bisogni dei cittadini per costruire una prospettiva».