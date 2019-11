Al via la raccolta firme per la proposta di referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari

Il comitato per il referendum sulla legge di riduzione del numero dei parlamentari comunica che da lunedì 18 novembre e sino al 9 gennaio presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Andria, in piazza Trieste e Trento i cittadini interessati potranno sottoscrivere la proposta di un referendum costituzionale sulla legge di riduzione del numero dei parlamentari.

Il quesito da sottoporre a referendum è il seguente: «approvate il testo della Legge Costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvata dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell’11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell’8 ottobre 2019, il cui testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.240 del 12 ottobre 2019».

Gli orari di apertura dell'Ufficio sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e il giovedì dalle ore 15:30 alle 18:00.

È necessario munirsi di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto). La raccolta delle firme si concluderà il 9 gennaio 2020.