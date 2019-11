"Norma Fraccaro", on. D’Ambrosio: «Ad Andria 170mila euro l’anno sino al 2024»

Nella manovra c’è un’importante novità: la “norma Fraccaro”, che stanzia 500 milioni di euro ogni anno a favore di tutti i Comuni, diventa strutturale. A darne notizia è l’onorevole andriese del M5S, Giuseppe D’Ambrosio, che ha dichiarato: «un piano di investimenti diretti sui territori in grado di stimolare la crescita e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La norma prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro per realizzare opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Tutti i Comuni, in base al numero di abitanti, riceveranno da un minimo di 50mila euro ad un massimo di 250mila euro che potranno essere subito spesi aprendo così almeno 8mila cantieri in tutto il Paese.

Si potranno finanziare progetti per dotare le città di impianti per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, le risorse potranno essere impiegate per mettere in sicurezza strade, scuole, edifici pubblici. Ancora, si potranno rimuovere le barriere architettoniche e realizzare progetti di mobilità sostenibile».