È programmato per venerdì 29 novembre alle ore 18, nella Sala Convegni "P. Attimonelli" in Corso Cavour, 194, l'incontro “Sovranità nazionale, sovranità europea – Note per reagire alla globalizzazione", titolo anche del libro scritto a quattro mani dagli Onorevoli Gennaro Malgieri e Silvano Moffa.

Organizzato dalle Associazioni Urban Center di Andria e Fare Quadrato, il convegno si propone di analizzare il concetto di sovranità e delle sue molteplici declinazioni aprendo la riflessione su un tema che coinvolge nel dibattito una significativa parte dei partiti politici.

A confrontarsi sull’argomento, insieme con gli autori del libro, sarà il Consigliere regionale Nino Marmo. L’incontro sarà moderato dal giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” Michele De Feudis.

Note biografiche degli autori

Gennaro MALGIERI, studioso dei movimenti politici e culturali del Novecento, è uno scrittore ed un giornalista. Ha svolto un’intensa attività parlamentare ed è stato anche consigliere di amministrazione della RAI. Ha diretto i quotidiani «Secolo d’Italia» e «L’Indipendente»; ha fondato la rivista di cultura politica conservatrice «Percorsi»; ha collaborato a decine di testate. Tra i suoi ultimi libri: «Le macerie della politica» (Rubbettino), «Lessico inattuale» (Minerva), «L’allegro naufragio» (Minerva), «Conservatori europei del Novecento» (I libri del Borghese), «Corridoni» (Fer- gen) e «Romualdi e Almirante. Destre “parallele”» (Fergen).

Silvano MOFFA, giornalista, ha ricoperto numerosi incarichi pubblici. È stato tra i sindaci più votati d’Italia e presidente della Provincia di Roma durante il Giubileo del Duemila. Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture, ha presieduto la commissione Lavoro della Camera dei deputati fino al 2013. Autore di numerosi saggi, tra cui «Uscire dal capitalismo» e «La forza dei fatti», è membro del direttivo dell’Eurispes.