Percettori reddito di cittadinanza, D'Ambrosio: «Come intende procedere il Commissario prefettizio?»

Con un post sui social l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio del M5S ha così commentato la sottoscrizione della convenzione da parte del comune di Canosa per l'utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza per lavori "socialmente utili": «anche a Canosa, il nostro Sindaco Roberto Morra con tutta la sua maggioranza del MoVimento 5 Stelle, da oggi ha attivato la convenzione con il ministero del lavoro per il reddito di cittadinanza, come già avvenuto a Ginosa con il nostro Sindaco Vito Parisi.

A Canosa i 1.034 cittadini canosini che ricevono il reddito di cittadinanza dovranno svolgere lavori di pubblica utilità, nell'attesa di essere convocati dai navigator per le offerte di lavoro. Saranno tanti i soldi che i cittadini canosini potranno risparmiare grazie ai lavori che saranno svolti da questi loro concittadini. Coloro che dovessero rifiutarsi di svolgere tali lavori, saranno esclusi dal reddito di cittadinanza.

Nel frattempo, viste le enormi difficoltà del Comune di Andria, come sta procedendo il Commissario prefettizio Tufariello su questo fronte? Sarebbero sicuramente oltre 2000 i lavoratori che potrebbero svolgere lavori di pubblica utilità in una città che ne ha un bisogno enorme. 2000 andriesi che verrebbero impiegati, facendo risparmiare tanti soldi a coloro che pagano le tasse e fanno sacrifici per pagare loro il reddito di cittadinanza, dando dignità a queste persone e magari scovando qualche furbetto che ad Andria sta rischiando di finire nelle patrie galere.

Attendiamo pazientemente, ancora una volta, un cenno da parte del Commissario Tufariello».