Riapre la Strada Comunale denominata Martinelli a scavalco della S.P. 2 ex 231

Dopo quasi due decenni ritorna percorribile la strada comunale denominata “Martinelli” a conclusione dei lavori di sostituzione dell’impalcato posto in corrispondenza della progressiva km. 46+750 della S.P. 2 ex 231. Il giorno 3 dicembre alle ore 10:00, avverrà la cerimonia della riapertura formale del tratto di strada interdetto che, con il nuovo impalcato, consentirà un rapido collegamento di una parte del territorio contraddistinto dalla contrada Martinelli, mettendo fine ai disagi subiti dai cittadini proprietari di fondi agricoli e villini residenziali della zona oltre a consentire l’utilizzo degli svincoli della S.P. 2 sia per le inversioni di marcia che per l’ingresso alla città.

Il Presidente Lodispoto, manifestando la propria soddisfazione per la risoluzione di un’annosa problematica per la cittadinanza andriese in particolare, da atto dell’attività posta in essere dalle precedenti amministrazioni oltre che dell’impegno profuso dal settore Viabilità della Provincia che, giusto in sei mesi di lavori, è riuscito a concludere tutto il relativo iter procedimentale necessario per far riprendere definitivamente la normale circolazione stradale sul cavalcavia ricostruito.