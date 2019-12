Sp.231 Andria- Canosa, Zinni: «Appostati ben 5milioni di euro per completare l’opera»

«In sede di assestamento di bilancio, la settimana scorsa in Consiglio Regionale, si è data grande importanza alla cura della viabilità di tutto il territorio pugliese.

Per quel che riguarda la nostra zona il finanziamento più cospicuo è stato stanziato per l’Andria-Canosa: ben 5 milioni di euro. Fondi che vanno ad aggiungere ai 10 milioni già versati in passato e che permetteranno di concludere i lavori su una delle strade a più alta incidentalità della provincia. Inoltre, sono stati finanziati per complessivi 13 milioni di euro interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) della rete stradale di competenza dei Comuni, sempre più in pessimo stato. In tutto sono 97 interventi distribuiti in tutte le province pugliesi, che riguardano il ripristino di pavimentazioni ed opere connesse alla viabilità, molte delle quali danneggiate da calamità naturali.

Insomma, c’è una politica che le emergenze le crea e un’altra che le risolve. Felice di provare a far parte di questa seconda categoria».