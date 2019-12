Arriva "L'Albero in Comune": "un albero per raccogliere gli auguri alla nostra città"

"Cosa ti auguri per Andria?". È la domanda che si sono fatti ad Andria Bene in Comune ed è la domanda che nel periodo di Natale - periodo degli auspici per eccellenza - gli attivisti del movimento civico porranno a tutti gli andriesi grazie a un'installazione nel centro cittadino.

Ad essere installato in via Regina Margherita sarà "L'albero in Comune", un vero e proprio albero di natale, alto 3 metri e mezzo, che saranno gli andriesi stessi ad allestire, ciascuno donando l'addobbo che preferisce. Sull'albero verranno poi appesi i bigliettini con su scritto ciò che ciascun andriese si augura per il futuro della città.

«Andria sta provando a venire fuori da un periodo difficile ed ha bisogno degli auguri e dell'incoraggiamento di tutti noi - spiegano da Andria Bene in Comune. - Ma soprattutto ha bisogno che si ricrei un senso di comunità e appartenenza fra noi cittadini. Per questo abbiamo pensato a un progetto così, perché vorremmo che il Natale, momento di pace autentica ed espressione di sentimenti veri, servisse a riappacificare gli andriesi con la propria città».

L'albero in Comune verrà posizionato durante la settimana in corso, ma non ancora addobbato. Il momento dell'allestimento a cui tutta la cittadinanza è invitata avverrà domenica 15 dicembre, dalle 11:00 alle 13:00. Chiunque vorrà, potrà portare e donare un addobbo, e scrivere su un cartoncino "Cara Andria, ti auguro…", cartoncino che poi verrà affisso all'albero stesso, restando visibile a tutti.

L'installazione rimarrà fruibile per tutto il periodo natalizio, successivamente l'albero verrà donato alla città e piantumato in un'area di verde pubblico, così che possa diventare definitivamente proprietà della comunità.

Chiunque volesse far parte di questo bell'esperimento di condivisione allora prepari un addobbo e un augurio. L'appuntamento è domenica 15 dicembre, dalle 11:00 alle 13:00, in via Regina Margherita angolo viale Crispi, per essere fra gli artefici dell'albero di tutti.