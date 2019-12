Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inaugurato oggi l’ufficio di Gabinetto della Presidenza nella Provincia Bat. La sede si trova a Barletta in via Marconi n° 51/53. Nel rispetto del programma regionale, ogni provincia della Puglia è stata dotata di questo ufficio per un contatto diretto con i territori.

«Noi abbiamo l’idea che il presidente della Regione è come se fosse il sindaco di Puglia - ha detto Emiliano - non un'entità che vive sul lungomare di Bari, ma si muove sul territorio. Ovviamente muoversi sul territorio è molto faticoso, alle volte mi capita di fare 800-900 chilometri in un giorno solo. In questi uffici, che sono al servizio dei Comuni e delle Istituzioni locali, è possibile svolgere un'attività e dare il senso della presenza della Regione che altrimenti sembra un'entità astratta. Con l’apertura della sede nella Bat abbiamo completato il lavoro, disponendo di un ufficio del Presidente della Regione in tutte le province. Ora è possibile cominciare anche un'attività routinaria, di ascolto e ricevimento».