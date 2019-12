“Quale futuro ci aspetta?”, incontro pubblico del Partito Democratico

La segreteria cittadina del Partito democratico organizza per domenica 15 Dicembre, ore 18.30, presso la sala convegni del ristorante “21 gennaio”, in Via Ferrucci 104, un’iniziativa dal titolo “Quale futuro ci aspetta?”. L’iniziativa ha come obiettivo quello di avviare delle riflessioni ed attivarsi per non subire il cambiamento in atto.

«Sarebbe un errore pensare che per uscire dalla crisi bastino contromisure economiche. È certo necessario accorciare le distanze tra il mondo della ricchezza e il mondo sempre più vasto della povertà, ma la crisi ci chiede altro: ci chiede di ripensare e ricostruire le basi stesse della nostra convivenza, le ragioni del nostro stare insieme, del nostro riconoscerci come comunità, come società», affermava Luigi Ciotti.

«Dietro il problema dei nostri giovani ci siamo noi adulti, che abbiamo lasciato come eredità il nostro modo di pensare - dichiara Gino Tattolo, “life coach e facilitatore della comunicazione nelle aziende -. Dal­le ri­spo­ste dei ra­gaz­zi emer­go­no an­go­scia e pau­ra per quel­lo che si pre­fi­gu­ra.

E men­tre la nostra società sta cambiando inesorabilmente, per alcuni aspetti positivamente, per altri negativamente, la politica, l’economia, l’immigrazione e le pari opportunità sono solo alcuni dei temi che nell’ultimo anno sono stati analizzati e messi in discussione, oltre a temi concernenti la cultura e la società», conclude Gino Tattolo.