Sede Gabinetto Regione a Barletta, M5S: «Inaugurazione inutile per accontentare qualche consigliere»

«A pochi mesi dalla fine della legislatura Emiliano sente il bisogno di accorciare le distanze tra la Regione e la Bat e ci fa sapere entusiasta che nella nuova sede del Gabinetto della Regione a Barletta ora inizierà la fase di ascolto dei cittadini. Meglio tardi che mai. Possiamo però assicurargli che i cittadini avrebbero preferito trasporti più efficienti e una visita negli ospedali che sta progressivamente smantellando per capire in quali condizioni versa la sanità nella nostra Provincia a causa sua. Come sempre però il Re delle inaugurazioni preferisce accontentare qualche consigliere di maggioranza di Barletta piuttosto che pensare davvero a risolvere i problemi». Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari in seguito alla cerimonia d’inaugurazione della sede distaccata del Gabinetto della Regione Puglia a Barletta.

«Vista la passione per il taglio dei nastri - continua Di Bari - Emiliano è andato anche a Canosa per inaugurare il reparto di riabilitazione cardiologica nel presidio post-acuzie. Si è ben guardato invece dal venire a visitare l’ospedale Bonomo, dove l’ho più volte invitato. Evidentemente nel suo bisogno di riavvicinarsi alla Bat non è compresa Andria. Noi però non ci arrendiamo e rinnoviamo l’invito: saremmo lieti di accompagnarlo a visitare il terzo e sesto piano chiusi da un cantiere fantasma. Vorremmo anche consegnargli le firme raccolte con la petizione per chiedere la riapertura del Punto di Primo Intervento, chiuso da luglio a Spinazzola. Magari potremmo aspettare la prossima inaugurazione. Siamo sicuri che in campagna elettorale ne arriveranno tante».