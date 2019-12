Approvato il nuovo Regolamento edilizio dal commissario prefettizio Tufariello

Un regolamento atteso da tempo che in tre mesi è stato licenziato dall'amministrazione commissariale: la sub commissaria Anna Maria Curcuruto sui social fa sapere che è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio.

«Oggi ad Andria con il Commissario Gaetano Tufariello abbiamo approvato il nuovo Regolamento Edilizio. Mi sembra incredibile, in soli tre mesi! A Bari non ci sono riuscita in dieci anni!

Grazie ai tecnici dell’ufficio Pino Lopetuso e Riccardo Miracapillo e ai professionisti esterni andriesi, che ci lavoravano tutti da due anni, per come mi hanno accolto! Grazie ai “critici”... che non mancano mai, e che comunque portano a riflettere.

E grazie soprattutto al Commissario Tufariello che ha creduto in me!

E adesso... tutti al lavoro!»