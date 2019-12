San Valentino Casa Comune: lunedì eventi organizzati dagli attivisti di Andria bene in Comune

Si terrà lunedì 16 dicembre, in una tensostruttura montata per l'occasione in via Polignano a Mare, "San Valentino Casa Comune", una serata di eventi voluta dal consigliere regionale Sabino Zinni, promotore dell'iniziativa.

«La Regione Puglia mesi fa ha approvato lo stanziamento di 5 milioni di euro da utilizzare, attraverso l'Arca Puglia, per interventi di efficientamento energetico ed eliminazione di barriere architettoniche sugli edifici di edilizia pubblica residenziale del quartiere San Valentino - spiega il consigliere Zinni -. Un segno di attenzione tangibile per un quartiere che troppo spesso si sente abbandonato dalle istituzioni e distante dal resto della città di cui fa parte.

C'era la necessità di spiegare ai residenti quale tipo di interventi si andranno a fare sulle loro case - continua Zinni - e abbiamo colto l'occasione per non limitarci a un incontro tradizionale, ma per organizzare una vera e propria serata di animazione culturale in un quartiere in cui di solito cose di questo tipo non avvengono. Vorremmo che per una sera fossero i residenti del resto di Andria a recarsi a San Valentino per fruire di quello che avverrà, e non il contrario. Certo è una scommessa, ma credo che di tanto in tanto la politica abbia il dovere di uscire dal seminato e tentare strade nuove, altrimenti niente cambierà mai».

Le attività, organizzate dagli attivisti di Andria bene in Comune, cominceranno fin dal pomeriggio. Ecco il programma completo:

- Alle 17:00 inizierà il laboratorio artistico "Il quartiere sognato": fogli, colori e creatività per chiedere ai bambini di San Valentino di mettere nero su bianco come immaginano la zona in cui vivono;



- Alle 18:00 gli stessi lavori prodotti dai ragazzi si trasformeranno in una piccola mostra che resterà fruibile per tutta la durata dell'evento;



- Alle 18:30 proprio dalla tensostruttura in via Polignano a Mare partirà "Benvenuti a San Valentino", una passeggiata aperta a tutti per le vie del quartiere. Una specie di visita guidata (dai residenti), fra il serio e il faceto, per dare l'occasione agli andriesi che non hanno mai avuto modo di addentrarsi nel quartiere di visitarlo, ossia di frequentare e conoscere un pezzo della loro città;



- Alle 19:30 inizierà "San Valentino Casa Comune", l'incontro di presentazione degli interventi dell'Arca. Interverranno oltre al consigliere regionale Sabino Zinni, l'Amministratore Unico dell'Arca Centrale Giuseppe Zichella, l'Assessore all'Urbanistica della Regione Puglia Alfonso Pisicchio, Gianluca Castrovilla in rappresentanza dei residenti della zona. Modererà la giornalista Marilena Pastore.



- Alle 21:00 gran finale con un aperitivo conviviale per scambiarsi gli auguri di natale o, più semplicemente, per stare insieme.

Insomma un appuntamento unico per fare di San Valentino, zona spesso avvertita come lontana ed esterna, la casa comune di tutti gli andriesi.