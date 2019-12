Discarica, M5S: «Ex assessori all'ambiente responsabili per una gestione sciagurata»

Non si placa il dibattito sulla discarica di San Nicola La Guardia. Dopo la nota della gestione commissariale è stato pubblicato un post dal M5S locale con il quale l'On. D'Ambrosio accusa alcuni ex assessori della situazione in cui versa oggi detta discarica: «mentre la politica locale andriese continua a parlare di se stessa, la risposta giunta dal Commissario Prefettizio del Comune di Andria lascia, noi rappresentanti del MoVimento 5 Stelle di Andria, completamente basiti. Il Commissario in pratica ci racconta quello che il comune sta adesso mettendo in campo per azioni che sono comunque ancora in divenire, cioè si devono ancora fare, cioè future.

Questo è semplicemente scandaloso e non ci riferiamo all'attuale gestione del Commissario ma a chi ha gestito per ben 9 anni il nostro comune. Giorgino, Marmo e gli Assessori all'Ambiente Michele Lopetuso e Luigi Del Giudice hanno grandi responsabilità che passano da una gestione sciagurata di una discarica comunale con una società in fallimento, al mancato controllo delle polizze per la post gestione-bonifica e portano fino alla chiusura definitiva della Discarica realizzata grazie al nostro lavoro, a quello mio, della nostra consigliera regionale Grazia Di Bari e del nostro gruppo consiliare capeggiato da Michele Coratella.

Ognuno dei personaggi citati ha responsabilità per il ruolo ricoperto , con disastri accumulati che soltanto adesso, la gestione commissariale prova a risolvere.

Giorgino, Marmo e tutta la loro allegra compagnia hanno ancora una volta dimostrato la loro incapacità, incompetenza, inadeguatezza ma in questo caso, hanno giocato con la salute degli andriesi e questo è inaccettabile.

Per un senso di pudore e vergogna, tutti questi personaggi che hanno governato Andria in questi anni dovrebbero chiedere pubblicamente Scusa, di fronte a 12 metri di altezza di veleno, ed avere la decenza di non candidarsi per evitare che gli andriesi si trovino ancora una volta a subire la loro scellerata incapacità e incompetenza nella tutela della nostra salute.

Ma siamo consci che questo non accadrà.

Queste facce, le stesse solite facce, facce di bronzo, senza vergogna, si ricandideranno, mentendo spudoratamente e gestendo i loro soliti pacchetti di voti con le solite promesse, favori, regali e amenità varie.

Sta a voi andriesi decidere se tutto questo vale quanto la vostra salute e quella dei vostri figli».