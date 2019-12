Inaugurata ieri la nuova sede del Pd cittadino in via Enrico Dandolo alla presenza di personaggi di grosso calibro del Partito, dal ministro Boccia all'onorevole Assuntela Messina, nonché il consigliere regionale Sabino Zinni: a fare gli onori di casa, il segretario cittadino Giovanni Vurchio e la presidente provinciale Bat Giovanna Bruno.

«Tanto, tanto entusiasmo abbiamo vissuto durante la serata inaugurale della nuova sede cittadina - commenta Vurchio -. Tutto questo è stato reso possibile anche grazie a quegli artigiani (Matteo, Nicola ed Agostino) che si sono prodigati nel rendere bella ed accogliente la nuova sede. Tanti giovani, artigiani, commercianti ed anche famiglie complete ci hanno onorato della loro presenza.

La grande partecipazione ci ha resi consapevoli che il cammino intrapreso è quello giusto. La nostra comunità è stata ferita e sbeffeggiata per nove lunghi anni. Ora è stanca di subire ingiustizie, personalismi politici, degrado e tanta insicurezza sociale.

Come Partito Democratico, abbiamo il dovere di lavorare su pochi ma raggiungibili obiettivi, senza dilungarsi tanto in fantapromesse politiche. La presenza di autorità politiche locali, provinciali, regionale e nazionali sta a testimoniare che il PD si candida seriamente alla guida politica del governo cittadino. Non ci spaventa affrontare le prossime amministrative perché siamo consapevoli di disporre di un gruppo coeso e compatto, e nemmeno può spaventarci un centro destra (Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'italia) che ha già dimostrato di non saper governare un territorio con grandi prospettive.

I tanti problemi che erediteremo ci preoccupano ma non tanto, anche perché sappiamo di disporre di persone che, con le loro energie e buona volontà, vorranno mettersi al servizio della comunità. Andria deve ripartire!

Andria deve tornare ad essere quella che vogliamo che sia. Sono certo che è iniziata una nuova era, e noi vorremmo esserne parte attiva».