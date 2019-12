Festività 2019: gli auguri del Commissario Straordinario

«Auguro a tutta la comunità cittadina di trascorrere il Santo Natale e l'Anno Nuovo con serenità, con le persone più care e in armonia. In questi mesi sono stati fatti passi utili per la città e compiuto ogni sforzo per affrontare, al meglio possibile, molte delle problematiche con le quali Andria si misura da tempo. Ci spettano mesi difficili, ma sono certo, a nome anche della Gestione Straordinaria, del Segretario Generale, di tutto il personale amministrativo e tecnico e del Corpo di Polizia Locale, che sarà compiuto tutto quanto in nostro potere per affrontarli al meglio. E ad animare ogni sforzo è sempre il senso di appartenenza alla città, la ricerca del bene comune, la ripresa del dialogo tra governo della cosa pubblica e cittadini, in una parola l'amore per Andria.

Auguri».