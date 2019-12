"Andria, ripartiamo da qui", il laboratorio per elaborare scenari per una città sostenibile

A conclusione dei vari appuntamenti nei quartieri, il movimento “Andria Bene in Comune” riparte con un laboratorio per rielaborare tutte le idee raccolte in questi mesi per costruire un programma per l’Andria che verrà: «abbiamo visitato molti quartieri di Andria. Abbiamo raccolto centinaia di idee da parte di tutti i cittadini e offerto altrettanti caffè. Adesso è arrivato il momento di concludere questo percorso ed elaborare uno scenario per la nostra città.

Ci vediamo sabato 11 gennaio 2020 alle ore 9.00 per una giornata intensa di incontri, confronti e lavoro, con un unico obiettivo: il bene della nostra comunità.

Questo il programma:

ore 9.00: registrazione e welcome coffee;

ore 9.30: presentazione del laboratorio;

Vi aspettiamo numerosi».