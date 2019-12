Questura, D'Ambrosio: «Tanta rabbia per i tempi di gestione del comune degli stanziamenti»

«Io ed il Sottosegretario Sibilia avevamo preso un impegno con i cittadini della Provincia Bat: la Questura provinciale ad Andria entro il 2020!



Questo impegno noi lo abbiamo mantenuto, mettendo velocemente a disposizione tutti i soldi necessari per completare i lavori e dare ai cittadini questo importante presidio di sicurezza e forze dell'ordine.

Leggere però che gli uffici del Comune di Andria ci hanno messo "appena 6 mesi" per prendersi carico degli ulteriori 800 mila euro stanziati, con sollecitazioni della Dott.ssa Fusiello e del Prefetto Sensi, mette tanta ma tanta rabbia addosso.

Questa sarà una delle ulteriori battaglie che, se i cittadini decideranno di fare governare il MoVimento 5 Stelle ad Andria con Michele Coratella combatteremo: rendere l'attuale macchina comunale di nuovo efficiente, vista la presenza di tantissime brave e volenterose professionalità.

Purtroppo, la deriva della macchina amministrativa comunale ad Andria è stato uno dei tanti danni causati da quasi un decennio di amministrazione del neo padano leghista Giorgino, della bella addormentata nel boschetto di Andria Marmo e soci, ed ora non si è più in grado di rispondere velocemente alle esigenze dei cittadini, come questo caso purtroppo dimostra».