C'è stata una grane partecipazione ad Andria, questa sera, alla sala Attimonelli in occasione della presentazione della candidatura di Michele Emiliano alle primarie del centrosinistra in programma domenica prossima e che decreteranno il candidato per la Regione Puglia.

Questa sera, Emiliano ha incontrato i cittadini della Bat. In sala anche il segretario del PD, Giovanni Vurchio, l'avv. Giovanna Bruno, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro un incontro moderato dal consigliere regionale Sabino Zinni.

«Voglio dire grazie - ha detto Emiliano - a Barletta e Andria, e ovviamente ai miei amici di questo territorio per l'organizzazione di questa serata. Si vota per le primarie della Puglia il 12 gennaio dalle 8 alle 20. Andare a votare significa scegliersi il candidato e cominciare la campagna elettorale. Le primarie sono una cosa molto importante, non date retta a chi vi dice che non serve, che è tutto scontato. Non è così. Sono delle competizioni vere, basta vedere quanta gente ha partecipato stasera a questi incontri. Stiamo girando tutta la Puglia, stiamo facendo vivere la democrazia».