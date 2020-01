"Andria: ripartiamo da qui", il laboratorio di Andria Bene in Comune per riprogettare la città

Si terrà sabato 11 gennaio dalle 09:00 per tutta la mattinata "Andria: ripartiamo da qui. Il laboratorio del Caffè delle idee", evento organizzato da Andria Bene in Comune presso il Chiostro di San Francesco di Andria. Il laboratorio sarà l'atto conclusivo de "Il Caffè delle idee", ossia il "tour" fra i quartieri della città che il gruppo di attivisti di Andria Bene in Comune ha tenuto fra ottobre e novembre dello scorso anno.

«Negli ultimi mesi abbiamo girato molti quartieri di Andria. Abbiamo raccolto centinaia di idee da parte di tutti i cittadini e condiviso altrettanti caffè - fanno sapere gli organizzatori. - Adesso è arrivato il momento di concludere questo percorso ed elaborare uno scenario per la nostra città. È il caso di dire che è tempo di "organizzare le idee". Lo faremo usando il metodo che abbiamo scelto di usare per tutto ciò che ci riguarda fin dalla nostra nascita: il metodo della partecipazione dal basso. Ecco allora che ci vediamo sabato 11 per una mattinata intensa di incontri, confronti e lavoro, con un unico obiettivo: il bene della nostra comunità».

Di seguito il programma: