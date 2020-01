Dopo vari incontri di quartiere per la raccolta delle idee dei cittadini, si è concluso sabato, al Chiostro "San Francesco", il tour di "Andria Bene in Comune".

L'evento conclusivo, prima della partenza dei tavoli tematici, è stato introdotto, oltre che dal consigliere regionale Sabino Zinni, anche da alcuni relatori. Tra questi c'era la sub Commissaria Curcuruto la quale ha sottolineato l'importanza della progettazione urbanistica della città, ferma al palo da decenni, e il "controllo" da parte dei cittadini, a prescindere se gli stessi rivestano o meno incarichi istituzionali, sull'agire di chi amministrerà la nostra comunità.

Dopo questo momento introduttivo sono partiti i tavoli tematici ("Andria valorizzata"; "Andria ripopolata e a misura di tutti"; "Andria sostenibile ed ecologica"; "Andria partecipata") in cui sono state rielaborate le idee raccolte durante il tour "Il caffè delle idee" nei quartieri per giungere a delle proposte da avanzare per la redazione di un "programma" per le prossime amministrative.

Un metodo, quello della partecipazione dal basso, che ha caratterizzato la nascita del movimento e che gli organizzatori promettono di utilizzare come proprio "metodo di lavoro".