Centrodestra, risboccia l'amore tra traditi e traditori?

In una campagna elettorale che stenta a decollare, il centrodestra sembra essere ancora in alto mare.

Le "due anime" si erano lasciate, le settimane dopo la caduta dell'amministrazione in carica, con accuse pesanti e conferenze stampa al vetriolo in cui ognuna accusava l'altra di aver tradito e di essere stata vittima della "pugnalata alle spalle" dell'altra fazione.

Dopo mesi di bisticci e frecciatine anche sui social sembrerebbe essere sbocciato un nuovo amore. A porgere l'altra guancia pubblicamente è stato l'on. Fucci che ha aperto a un dialogo con l'altra metà del cielo del centrodestra a determinate condizioni. Anche l'altra parte della vecchia coalizione sembrerebbe essere aperta al dialogo, a condizione che il candidato Sindaco sia lo stesso capo bastone, Marmo, e che si rimettano in discussione alcune personalità che non dovrebbero essere ricandidate per dare una parvenza di novità.

D'altra parte, però, il consigliere regionale di Forza Italia potrebbe temere, in caso di vittoria, di una vendetta dei giorginiani e di rimanere vittima del cappotto che ha fatto cadere l'amministrazione Giorgino. Tale ipotesi, seppur remota, potrebbe dettare oggi gli equilibri su cui viaggiare spediti verso le amministrative di primavera, piuttosto che ritrovarsi poi incartati e prigionieri di un "gioco" politico ben noto al centrodestra.

Tante le incertezze "frutto" soprattutto di un quadro politico regionale del cdx ancora incasinato: se Fratelli d’Italia tramite Giorgia Meloni rivendica la Puglia nella logica della spartizione delle candidature regionali proponendo l'ex governatore Raffaele Fitto, la Lega non ci sta e si mette di traverso. Situazioni regionali che aspettano magari una soluzione direttamente da Roma che possa, a cascata, risolvere il rebus cittadino.

Insomma, nonostante il tempo passi e le regionali e amministrative 2020 si avvicinino la prima mossa sullo scacchiere della politica locale sembra essere ancora molto lontana.