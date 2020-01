Amministrative, il segretario regionale del Pd ad Andria per discutere di programmi e coalizione

«All'indomani della straordinaria prova di democrazia delle primarie di domenica 12 gennaio u.s. che ha visto oltre 80 mila pugliesi ai seggi e che ha decretato Michele Emiliano quale candidato alla Presidenza della Regione Puglia, lunedì 13 gennaio, si è riunita a Bari la segreteria regionale Pd Puglia. In tale assise, si è fatto il punto della situazione e si sono programmati attività e azioni future in vista degli imminenti appuntamenti elettorali» comincia così la nota diffusa dall’andriese Maria Carbone, componente della segreteria regionale del PD, in cui rimarca l’impegno dell’intero partito sia per le regionali che per le amministrative e annuncia l’arrivo nella città federiciana del segretario regionale Lacarra.

«Da subito inizia, anzi, prosegue l'impegno del partito non solo per la Regione Puglia ma anche per l'intera comunità pugliese. La prossima primavera ci riserva, infatti, due fondamentali appuntamenti elettorali: il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia e quello di amministrazioni comunali di grandi città come Andria, commissariata da circa un anno. Come più volte ribadito, la segreteria regionale del PD, ha da tempo posto sotto i riflettori i comuni pugliesi coinvolti nell'ormai imminente doppio impegno elettorale. A livello regionale si è attivato un processo virtuoso che ha visto tutte le forze politiche di centrosinistra impegnarsi per innescare dei meccanismi di partecipazione territoriale e sinergia con membri della società civile, associazioni, sindacati, allo scopo di innescare delle buone pratiche. È auspicabile che tale processo venga messo in campo anche in tutte quelle realtà territoriali chiamate al doppio impegno elettorale.

Essenzialmente per questa ragione, lunedì 20 gennaio, sarà ad Andria il segretario regionale PD, On. Marco Lacarra che ha da sempre espresso piena volontà e disponibilità a seguire direttamente i percorsi di costruzione di programma e coalizione. A lui, sono certa, andrà il ringraziamento di tutto il circolo cittadino».