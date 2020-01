Amministrative, Forza Andria: «La Lega responsabile del fallimento del Comune di Andria»

In collaborazione con Regeneration Home Accoglie gli anziani e li fa sentire a casa: a Corato c'è la “Regeneration Home” Le foto

Grande, accogliente, facile da raggiungere. Sono solo tre degli aggettivi in grado di descrivere la “Regeneration Home”, la residenza socio sanitaria assistenziale che si trova a Corato in via della Macina. Oltre che ospitare gli anziani, la Rh è una struttura pensata per offrire