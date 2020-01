M5S, Coratella: «Non possiamo più perder tempo»

«Ho alcune idee chiare per la nostra città e comunque saranno utili i contributi, anche di chi è dubbioso. Di certo non possiamo perdere tempo - commenta in una nota il candidato Sindaco del M5S Michele Coratella che invita gli elettori a «guardare alle persone, alla loro storia e al lavoro che in politica hanno svolto. Solo così comprenderemo con chi abbiamo a che fare e potremo evitare gli errori fatti nel passato, cioè riporre fiducia in chi ci ha portato al dissesto della città.

Ho in cantiere molte idee, tutte animate dalla necessità di utilizzare tutti i mezzi a disposizione, per permettere agli andriesi di migliorare la qualità della loro vita. Chiaramente tutto questo richiederà un coinvolgimento di tutti perché insieme si vince.

Le nostre idee sulla nuova città sono chiare ma aspetto soprattutto il contributo dei dubbiosi, per collaborare al fine di tirarci fuori dalla situazione di dissesto e disastro causata in tanti anni da tutti coloro che non hanno mai avuto capacità e coraggio di svolgere il loro ruolo».