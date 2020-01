Come da programma si è svolta, domenica 26 gennaio, la presentazione della candidatura a Sindaca della città di Andria dell’avvocata Laura Di Pilato che ha tenuto il suo discorso su un palco montato in corso Cavour, angolo via Bovio.

«Oggi è una bella giornata per me e per tutti coloro che sono intervenuti all’evento» ha esordito la candidata.

«La mia scelta è il frutto del coraggio di cambiare delle tante persone incontrate in questi mesi e che hanno voluto condividere con me questo percorso perché stanche di restare sedute in disparte a guardare una città in declino a causa di un malgoverno della cosa pubblica.

La nostra campagna elettorale è accompagnata dallo slogan “Il coraggio di cambiare” proprio perché ci vuole molto coraggio per impegnarsi per una comunità difficile come la nostra.

Non aspettatevi un programma elettorale precostruito, una sorta di libro dei sogni irrealizzabile, ma da oggi vi promettiamo la soluzione ai problemi quotidiani: strade da asfaltare, opere pubbliche da riconsegnare alla città (il centro “Dopo di Noi”, il centro di aggregazione Fornaci, la pista di pattinaggio di via Barletta, l’officina San Domenico, il mercato rionale di San Valentino, l’ex mattatoio di via Canosa, e tante altre opere incompiute che dovrebbero dare una nuova identità alla città se realmente funzionanti).

L’ ambiente in cui viviamo deve essere salubre: bisogna preservare la salute di tutti i cittadini, così come chiesto a gran voce dai ragazzi e dalle associazioni ambientaliste in più occasioni che sosterremo anche domani partecipando alla manifestazione cittadina prevista.

Vogliamo ridisegnare e ripensare la nostra città con un nuovo piano regolatore che guardi con attenzione alle nuove priorità e punti al consumo di suolo zero.

Una Città in pre dissesto, così come una famiglia monoreddito che di colpo perde l’unica fonte di sostentamento, ha bisogno di intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei che consentano di dare nuova linfa vitale alle casse comunali.

La Città annovera la presenza di un bene Unesco invidiato da tutto il globo: Castel del Monte che deve essere adeguatamente valorizzato e collegato alla città affinché si possano creare percorsi turistici ed enogastronomici virtuosi e che diano sviluppo alla Città.

Il nostro programma elettorale – ha concluso la candidata Di Pilato - sarà scritto con tutti voi. Da oggi la nostra sede in via Bovio 48 è aperta a tutti coloro che vorranno dare un valido contributo di idee e suggerimenti per ridisegnare, con coraggio, l’Andria che verrà.

Sei, attualmente, le liste civiche che sostengono la mia candidatura: Laura per Andria; Rifondiamo Andria; Tutti per Lei; Andria che vogliamo; Legati ad Andria; Difendiamo Andria».