Andria Bene Comune: «La città si sbriciola»

Un'amara constatazione dello stato in cui versa la città e la proposta per alcune soluzioni che tamponino la crisi: è quanto emerge dal comunicato di "Andria Bene Comune"

«La cooperativa Trifoglio sospende le attività: decine di famiglie senza risorse, centinaia di utenti ( tra i più bisognosi di assistenza e solidarietà) senza servizi.

La città si sta sbriciolando: non è solo un servizio che chiude, ma lavoro che si perde e pezzi di comunità abbandonati a sé stessi.

Il problema nasce dalla finanzia comunale. Così si dimostra come il motore - comune – che si inceppa fa sbandare tutta la macchina - la città.

Ma ai protagonisti della vita cittadina non può bastare trovare le cause e farsi montare la rabbia. Se si abbandona la comunità alle crepe e alla deriva rischiamo di accelerarne l’impoverimento materiale e morale.

Bisogna intervenire e trovare soluzioni, anche tampone, adesso. Il comune, che è debitore e responsabile, deve promuovere le soluzioni tra quelle possibili. Non con i metodi canonici, ma con procedure di emergenza perché di emergenza personale e sociale si tratta.

Si può promuovere la cessione garantita di crediti alle banche, vincolata agli stipendi e ai dipendenti, si può chiedere alla Prefettura di intervenire per problematiche di emergenza personale e sociale; si può chiedere immediatamente alla Regione di anticipare parte del Fondo Regionale Politiche Sociali vincolando l’anticipo ai dipendenti, e così via.

Tutto purché assistere inermi alla città che si sbriciola. I Commissari possono e devono agire anche se le radici della emergenza vengono da lontano. E con loro dovrebbero mobilitarsi altri organi istituzionali della città . Anche vari professionisti sono disponibili a dare una mano alle procedure.

Bisogna che dalle persone più responsabili venga un segno che non tutto è perduto e che la china si può risalire.

Agire subito ma anche pensare al futuro: è ora che le energie più tenaci e più volenterose della città superino le rivalità e si uniscano in un progetto di rigenerazione. E che i nostri cittadini partecipino e scelgano non sulla base di convenienze immediate (che convenienze non solo tranne che per alcuni). Una rete civica popolare serve a questo, e lavorerà per questo. »