Marmo e Giorgino: traditi e traditori di nuovo insieme?

In vista di una campagna elettorale che, a distanza di pochi mesi dalle amministrative, stenta a partire, nel campo del centrodestra cominciano a delinearsi gli assetti per un’eventuale riconferma della coalizione a palazzo San Francesco.

Già come da noi anticipato qualche settimana fa, sembrerebbe che le varie fazioni abbiano trovato la quadra attorno al consigliere regionale Nino Marmo, mettendo da parte le critiche e le accuse che hanno portato al commissariamento della Città. Candidatura che sarebbe sostenuta anche dallo stesso ex On. Fucci, confluito in Fratelli d’Italia che a sua volta vorrebbe una persona terza alla politica.

A scagliarsi contro l’eventuale armistizio sottoscritto tra i traditi e traditori sono l’On. del M5S, Giuseppe D’Ambrosio, e la candidata Sindaca, avv. Laura di Pilato.

Il primo fa le sue considerazioni con un post sui social: «ho cercato di riassumere nelle due immagini, tutta la strategia di questi ultimi 10 anni e dei prossimi 5, del centrodestra andriese.

Si passa da Giorgino Sindaco e Marmo Consigliere regionale, a Marmo Sindaco e Giorgino Consigliere regionale (o giù di lì, nel senso che Marmo potrebbe mettere uno dei suoi fedelissimi come Del Giudice o altri). E, qualcuno potrebbe chiedersi se tutte la discussione, le liti, la rottura, le invettive ed offese tra i due, con la conseguente caduta dell’amministrazione comunale avvenuta 8 mesi fa, fossero una finzione.

Si, lo sono. Tutta una farsa. Un teatrino per ingannare gli andriesi. Serviva staccare un po', per far dimenticare agli andriesi i disastri che insieme hanno provocato, per riorganizzarsi e magari scambiarsi la poltrona.

Ma qualcuno potrebbe ancora chiedersi se ad esempio insieme hanno lasciato circa 100 milioni di euro di debiti al Comune di Andria, se hanno ridotto i servizi dei bambini, che sono il futuro della nostra città, nello stesso stato in cui sono ridotte le strade, se sono stati silenti di fronte alle tangenti ed agli arresti dell’appalto rifiuti, se invece di chiudere una discarica hanno consentito di poterne aprire un’altra, se hanno lasciato opere pubbliche chiuse ed inutilizzate, cosa possiamo attenderci da questo balletto a due?

La risposta è nella fascia tricolore che appare nelle foto e semplicemente si sposta da uno all’altro. Ma solo formalmente, poichè in verità entrambi hanno “indossato” la fascia da sindaco per circa 10 anni e, se li rivoterete, entrambi continueranno a portarla per i prossimi 5 anni, perché hanno amministrato insieme. Le cose che potranno fare per gli andriesi saranno simili ai disastri già fatti».

L’avv. Di Pilato, invece, in un video su Facebook ha più volte invitato il suo probabile competitor di centrodestra, Nino Marmo, ad uscire allo scoperto con la propria candidatura, evitando di andare con la Lega di Giorgino per restare coerente con le accuse e motivazioni che lo portarono a chiudere l’esperienza amministrativa nell’aprile dello scorso anno: «se devi scendere in campo come candidato Sindaco, fallo e smentisci le voci che girano. Sei in politica dal 1980, sono morti tutti, tu sei l’unico superstite, il migliore, dimostra a tutti che non tornerai mai con la Lega con Giorgino».