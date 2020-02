Con la presidente provinciale del Partito Democratico, l'avvocata Giovanna Bruno, abbiamo fatto il punto della situazione sullo stato attuale delle candidature in vista dei prossimi appuntamenti con i comuni della sesta provincia che saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco ed i nuovi consiglieri regionali. Un focus particolare sulla città federiciana e sulle sue pedine da posizionare sullo scacchiere del centrosinistra: «come federazione Bat siamo particolarmente impegnati nella stesura dei programmi e delle strategie elettorali che devono portare a raggiungere, per il Partito Democratico, un risultato che auspichiamo essere importante nello scenario attuale. Quanto alle amministrative, Trani ha già avviato il suo percorso con la riconferma della candidatura del sindaco uscente, Amedeo Bottaro, stante l'egregio lavoro svolto dallo stesso. Anche su Andria si sta cercando di comporre la coalizione di governo. Si lavora per trovare le convergenze quanto più ampie possibili».

Circola proprio il nome dell'avvocato Giovanna Bruno tra gli ipotetici candidabili per il centro-sinistra a Palazzo San Francesco: «Questo mi lusinga e mi impegna maggiormente a fare una considerazione in termini di responsabilità nei confronti della comunità. Io sono disponibile al pari di tutte quelle persone che in questo momento non possono fare passi indietro mettendoci la faccia e rimboccandosi le maniche per cercare di dare ad Andria una dignità politica che è stata fortemente lesa in 9 anni di malgoverno da parte del centrodestra. Andria in questa tornata gioca una partita anomala perché vive una condizione di pre dissesto e quindi una condizione difficile dal punto di vista socio-economico. Sarebbe stato molto più coraggioso immaginare uno schema completamente diverso, che non vedesse gli steccati sterili dei partiti o dei circuiti di riferimento ma un progetto specifico di riferimento per la comunità: un governo di “scopo”. Questo, per quanto mi sia sforzata di dirlo a più riprese, sembra non essere fattibile perché c'è anche la concomitanza con le regionali. Ad ogni modo si arriverà a breve alla definizione del candidato sindaco per il centro-sinistra».

Intanto, a livello regionale ci potrebbe essere una candidatura di peso all'interno delle file del Partito Democratico: «è quello che chiede anche il Partito Democratico a livello regionale, ovvero che Andria esprima una candidatura di spessore. Nelle ultime ore c'è stato un incontro della segreteria cittadina che tra l'altro ha fatto convergenza sul nome del notaio Sabino Zinni come candidato ideale per il Partito Democratico». Zinni, dunque, dalle liste civiche a sostegno di Emiliano convergerebbe all’interno del Partito Democratico garantendo anche ad Andria la presenza di un referente di spicco nelle file del PD regionale. Tornando ad Andria e l'ipotetica realizzazione di un governo di scopo per risanare i conti sempre più fitti, l’avv. Bruno conclude: «i conti preoccupano tutti quanti, non dimentichiamo che il piano di riequilibrio è ancora sotto la lente di ingrandimento da parte della Corte dei Conti e del Mef e non sappiamo quale sarà l'esito della valutazione complessiva. C'è anche una condizione che preoccupa per quanto riguarda i creditori dell'ente rispetto ai quali sarebbe opportuno dare delle risposte e tempi certi. Urgono risposte concrete che finora nemmeno la gestione commissariale, nonostante l’impegno profuso, è riuscita a dare».