"Andria Bene Comune" presenta il progetto di rete civica per le prossime amministrative

In via Barletta 283, giovedì 13 febbraio, alle ore 18:30, i Sindaci di “Italia in Comune, esponenti del movimento civico che esprime molti sindaci in Puglia e in Italia, presentano il progetto di rete civica per la rinascita di Andria e le proposte di governo per la città.

Partecipano il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, sindaci di Puglia, il vice presidente della Regione Puglia dott. Antonio Nunziante, e per la rete di Andria Vincenzo Caldarone.

«Consapevoli che il tempo per costruire una risposta civica e di salvezza per Andria – sostengono i responsabili del movimento - sia ormai poco, Italia in Comune intende presentare idee e disponibilità per il rilancio di una comunità popolosa e importante per tutto il territorio e la Regione.

Contiamo sulla sensibilità e la partecipazione».