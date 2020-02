Si riunisce la segreteria cittadina del PD per definire le strategie per le prossime amministrative

Su invito del presidente del circolo cittadino Domenico Salvemini, la segreteria è convocata per giovedì 13 alle ore 20.15, presso la sede in Via Enrico Dandolo nr.92/94, al fine di discutere sui seguenti temi :

linee politiche e programmatiche per le elezioni amministrative 2020;

criteri per la scelta del candidato sindaco;

calendarizzazione delle iniziative previste.

«La segreteria cittadina è sempre più convinta - commenta il segretario cittadino Giovanni Vurchio - che sia necessario avviare un percorso comune con tutti i soggetti della nostra città: anziani, giovani, operatori culturali, fasce deboli, artigiani, commercianti e imprese in genere.

Significa avviare la stagione del dialogo e di una diversa condivisione dello sviluppo della città, di mettere sul tappeto i problemi di oggi, certamente diversi da quelli di ieri, e su questi elaborare nuove strategie, di affidare ai cittadini un ruolo di cui gli stessi devono sapersi appropriare con la responsabilità e la coscienza di essere parte di un tessuto sociale che deve saper coniugare ed integrare le esigenze di tutti.

Il futuro è in questa nuova sfida di pensare allo sviluppo ragionato e condiviso» conclude il segretario.