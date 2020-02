Spostamento pullman da p.zza Bersaglieri, Coratella: «Assurda l'alternativa proposta da Nino Marmo»

Questione autobus in piazza Bersaglieri, interviene sull'argomento anche l'avv. Michele Coratella, candidato sindaco per il M5S:

«Siamo felici sia diventato argomento d’attualità, addirittura degno di attenzione mediatica, perché da tempo, fin dal 2016, noi del MoVimento 5 Stelle, per anni in completa solitudine, abbiamo chiesto lo spostamento della fermata degli autobus da piazza Bersaglieri, dove ormai l’aria è diventata irrespirabile, il traffico indecente ed i disagi per pendolari e abitanti ormai insostenibili, a Largo Appiani.



Per questo motivo le esigenze manifestate da alcuni settori della città, al Commissario Prefettizio di spostare la fermata degli autobus da Piazza Bersaglieri a Largo Appiani, la stessa che appunto, più volte abbiamo fatto con Grazia Di Bari e Giuseppe D'Ambrosio, non poteva che essere fortemente condivisa.

Al contrario, ci sembra assolutamente assurda l’alternativa proposta dal prossimo candidato sindaco Nino Marmo, poiché vuole attendere l'inaugurazione della nuova Stazione Andria Sud e spostare nel parcheggio a pagamento di Ferrotramviaria la sosta di tutti gli autobus.

Noi del M5S siamo contrari e vi spieghiamo i motivi.

Se si decidesse di percorrere questa strada, sarebbe necessario un bus navetta per fare la spola tra le stazioni di Andria centro ed Andria sud e la domanda nasce spontanea: con quali soldi dovremmo pagare questo servizio di trasporto pubblico, visto che Giorgino, lo stesso Marmo hanno lasciato il Comune di Andria con debiti infiniti?

Proprio oggi, pare che il commissario Prefettizio del Comune di Andria Tufariello abbia confermato il taglio dalle circolari a partire dal primo luglio, a causa dei debiti lasciati proprio da Marmo e Giorgino.

Senza contare che il parcheggio della stazione Andria Sud è di proprietà di Ferrotramviaria e quindi anche qui ci sarebbe da chiedere: il parcheggio sarebbe a pagamento?

Procedere con lo spostamento da piazza Bersaglieri a Largo Appiani, renderebbe tutto più semplice e veloce.

Allora perché non farlo?

Non è abbastanza evidente che vista l'ampiezza di Largo Appiani l'impatto ambientale sarebbe minimo, in quanto lo scambio sarebbe molto più veloce?

Per non parlare del fatto che con l'interscambio continuo di viaggiatori, si renderebbe necessaria la presenza di vigilanza che inevitabilmente darebbe più sicurezza all'intero quartiere.

Fermo restando che al completamento dell'interramento della Ferrovia, avendo la città a disposizione una metropolitana tra Andria Nord (Stadio Sant'angelo dei Ricchi), Andria centro ed Andria Sud, lo spostamento degli autobus potrà essere realizzato nel parcheggio di quest'ultima stazione.

Alla fine resta lo sconcerto per i politici che sulla questione prima ci hanno fatto attendere 4 anni, poi hanno cambiato idea ed ora si ripropongono alla guida della città per risolvere in futuro problemi che loro non hanno risolto nel passato.

Del resto, se Marmo con i suoi al Comune di Andria, negli ultimi 9 anni, si fossero impegnati a far realizzare l'interramento della ferrovia secondo i tempi preventivati (nel 2015!!!) e non avessero perso la prima tranche di finanziamenti europei, ora avremmo potuto procedere con altre soluzioni.

Questo, oltre gli altri numerosi danni, è solo un piccolo danno da 80 milioni di euro che hanno fatto alla città.

Altri milioni di euro persi!