"Andria Bene in Comune" e "L'alternativa" favorevoli alla candidatura di Giovanna Bruno

«La candidatura di Giovanna Bruno a sindaca di Andria per il centrosinistra è un bella notizia. Una notizia che attendevamo. Con Giovanna abbiamo condiviso un lungo e articolato cammino politico, sempre dalla stessa parte. Abbiamo imparato a conoscerci, a lavorare insieme, e sappiamo quanto bene le sue capacità possano fare a questa città». Interviene così, in una nota, il movimento politico L'Alternativa.

«Per anni abbiamo portato avanti un'opposizione strenua alle amministrazioni Giorgino, denunciando di volta in volta le scelte infauste della maggioranza di centrodestra che ci hanno portato alla situazione attuale.

Adesso, dopo esserci tanto opposti, sarebbe bello vederla all'opera nella "ricostruzione" di Andria, ricostruzione per cui siamo pronti a dare il nostro aiuto. Abbiamo fatto tanta strada insieme e crediamo valga pena percorrerne ancora un pezzo».

Anche il movimento "Andria Bene in Comune" sostiene la candidatura dell'avv.: «Giovanna Bruno ha un passato legato al civismo di questa città, una pluriennale esperienza politica, e nessuna contiguità con gli amministratori di centrodestra che hanno ridotto così male Andria. Sono i tre elementi principali che ci portano ad accogliere con soddisfazione la sua candidatura a sindaca. Crediamo che sia la persona giusta per rappresentare i diversi volti del centrosinistra andriese, quello partitico e quello civico».

«Saremo bel lieti allora di appoggiare la sua candidatura apportando il tesoretto d'idee raccolto negli ultimi mesi di nostra attività. Un percorso bello, condiviso ed entusiasmante che ci ha portati alla consapevolezza che quel che più importa sono proprio loro: le idee. Le nostre sono a disposizione per contribuire al programma che dovrà restituire ad Andria la dignità che merita. Se Giovanna Bruno vorrà incarnarle, e non abbiamo motivo di credere che non lo farà, saremo pronti ad appoggiarla in questa avventura».