Amministrative 2020, PD: «Giovanna Bruno porta freschezza e dinamicità»

Il centrosinistra andriese inizia a compattarsi attorno al candidato sindaco per le prossime amministrative, l’avv. Giovanna Bruno. A sostegno della presidente provinciale del Partito Democratico, giunge una nota a firma di Angelo Frisardi, componente Assemblea Nazionale e Coordinamento Andria Pd; Pasquale Zinni, Commissione Garanzia Bat e Assemblea Provinciale Pd; Giovanni Cirulli, Direttivo Provinciale Pd; Gianluca Sanguedolce, Coordinamento Andria Pd, Agostino Paradies, Coordinamento Andria Pd.

«Cogliamo favorevolmente la disponibilità della candidatura a Sindaco di Andria dell’avvocato Giovanna Bruno, quale esponente autorevole del Partito Democratico Provinciale. Le riconosciamo autorevolezza, professionalità, equilibrio ed esperienza, qualità imprescindibili per il "servizio" di Sindaco, in un momento di grande difficoltà della città, oltre ad una sana dose di freschezza e dinamicità caratteriali.

È utile che, nelle prossime ore, si costituisca un gruppo di lavoro di coalizione per l’individuazione di un percorso programmatico condiviso, individuando le personalità migliori per affrontare, nella maniera più efficace, la sfida pre e, soprattutto, post-elettorale. Non possiamo permetterci di sbagliare e far perdurare l’assuefazione e rassegnazione che si respirano in Città.

All’avvocato Giovanna Bruno chiediamo l’immediato interessamento dei vertici politici nazionali e regionali del Pd per supportare un progetto di rinascita di Andria di forte valenza specifica».