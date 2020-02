L'europarlamentare della Lega Massimo Casanova ieri in visita ad Andria ha incontrato militanti e simpatizzanti soffermandosi poi con i referenti del territorio alla presenza, altresì, del coordinatore provinciale Giovanni Riviello, del responsabile enti locali Nicola Giorgino e del coordinatore cittadino Benedetto Miscioscia.

Un incontro che nasce principalmente come un giro di cortesia dell’europarlamentare Casanova a seguito, appunto, della sua elezione, ma che vuole essere anche letto in una chiave di confronto e occasione propizia per sfoderare le proprie carte in vista della imminente competizione con le amministrative.

Intanto, l'aggiornamento sul fronte dei nomi da schierare per il centrodestra è il seguente: la Lega confermerebbe la volontà di schierare il coordinatore cittadino Benedetto Miscioscia, qualora Nino Marmo sia restio a fare un passo indietro e quindi non si converga sulla scelta di un candidato che non abbia contribuito a far cadere l’amministrazione Giorgino. Questo è quanto ribadito anche ieri.

Apertis verbis, il nome di Nino Marmo quale candidato unico del cdx per la Lega non è credibile: l’autore della caduta di governo della città non può essere il candidato sindaco di un centrodestra che, se così fosse, non concorrerebbe unito.

Diversamente, se Nino Marmo facesse un passo indietro, la Lega potrebbe convergere per un nome che “leghi” tutto il centrodestra. Molto difficile trovare la quadra soprattutto con le casse del comune in predissesto: un professionista e/o un personaggio autorevole che si metta davvero “a disposizione della città” e non dei partiti sembrerebbe impresa davvero ardua.

Intanto a metà settimana si dovrebbe tenere un tavolo provinciale delle forze di centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Un tavolo che metterebbe a confronto Raimondo Lima, Giovanni Righiello e Nino Marmo assieme agli altri esponenti dei tre partiti di cdx che dovrebbe sancire definitivamente o la reunion oppure il divorzio definitivo che vedrebbe la candidatura di Misicoscia per la Lega e quella di Marmo per FI e chissà che non spunti anche un terzo nome per FdI. Ovviamente, con annesse liste civiche a supporto degli stessi.