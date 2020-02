A rischio trasporto pubblico, Di Bari e Coratella (M5S): «Conseguenza del governo Marmo-Giorgino»

Dopo le accuse di inerzia lanciate da Nino Marmo all'indirizzo della gestione commissariale del Comune di Andria che rischia di perdere fondi ministeriali per la redazione del PUMS propedeutico alla gara provinciale per il servizio, necessaria per accedere ai fondi regionali, intervengono sull'argomento la consigliera regionale Grazia Di Bari e il candidato Sindaco Michele Coratella (M5S).

«Il trasporto pubblico locale di Andria (la circolare) dal 1 luglio 2020 subirà un importante taglio dei servizi con conseguente licenziamento di molti autisti.

Ovviamente non è una cosa che è capitata per caso ma è una conseguenza della gestione disastrosa del bilancio comunale. Quindi è paradossale che ora Marmo che ha amministrato con Giorgino pretenda di scaricare le proprie responsabilità su altri.



Allora siccome noi riteniamo essenziale mantenere il trasporto così com'è e siamo stanchi che regione, comune e azienda giochino a raccontare verità diverse, abbiamo chiesto di convocare tutte le parti in causa perché finalmente si faccia chiarezza».