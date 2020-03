Congresso GD Andria, è Federico Peloso il nuovo segretario cittadino

Nel pomeriggio di ieri, 29 febbraio 2020, si è celebrato il III Congresso dei Giovani Democratici di Andria, al fine di eleggere il nuovo segretario del circolo cittadino della suddetta organizzazione politica.

I lavori hanno avuto inizio alle ore 17,00 presso la sede del Partito Democratico andriese di via Enrico Dandolo, n. 92. Dopo i saluti di Viviana Di Leo (Membro della Commissione Nazionale di Garanzia GD), Mirko Malcangi (Segretario GD Bat), Lilli di Fazio (Segretario PD Bat) e Giovanni Vurchio (Segretario PD Andria), Matteo Birtolo (GD Torre Santa Susanna) ha potuto presentare all’assemblea la mozione “Liberi e Ribelli”, in qualità di candidato alla Segreteria dei Giovani Democratici Puglia ed in vista dell’imminente Congresso regionale.

A seguire, sono intervenuti anche il consigliere regionale Sabino Zinni, Giovanna Bruno (Presidente PD Bat) ed il segretario uscente dei GD andriesi, Omar Neseir, il quale nell’occasione ha passato il testimone nella guida del circolo locale a Federico Peloso.

Quest’ultimo si è detto «lieto di intraprendere questa nuova avventura, consapevole del fatto che il lavoro da svolgere sarà immenso. Dovremo essere bravi – ha aggiunto lo stesso Peloso – ad intercettare i problemi dei nostri concittadini più giovani, dando delle risposte concrete alle loro istanze. Per fare questo, credo che non si possa prescindere da due presupposti: l’avvio di una fase programmatica di formazione ed informazione politica, necessaria per essere interlocutori seri e credibili agli occhi della cittadinanza, affiancata da un effettivo ritorno quotidiano alla politica attiva, nelle piazze e tra i bisogni delle persone».