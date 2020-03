Nella relazione della Corte dei Conti citata anche la condanna dell'ex Sindaco Giorgino

Si è tenuta venerdì scorso la celebrazione dell’anno giudiziario 2020 della Corte dei Conti pugliese. In una relazione di 124 pagine, la procuratrice regionale, Carmela De Gennaro, ha fotografato l’attuale situazione della gestione dei “conti” delle pubbliche amministrazioni pugliesi rilevando che: «nel corso del 2019 sono stati aperti 6.551 nuovi fascicoli con un incremento del 23% rispetto al 2018 mentre ne sono stati definiti 5.253 (con incremento del 27% rispetto al 2018): la giacenza finale, al 31 dicembre 2019, è risultata essere di 22.097 fascicoli istruttori. Rispetto al danno complessivo accertato di 14,2 mln, il danno nei confronti dello Stato è di 8,5 mln, 3,9 nei confronti degli Enti locali pugliesi e 1,8 milioni nei confronti delle Asl».

Come l’anno scorso, anche quest’anno Andria è citata nella lunga relazione per la gestione delle casse comunali, nella parte riguardante le azioni di responsabilità sanzionatoria pecuniaria esercitate dalla Procura regionale che delineano una situazione non proprio limpida di quella che è stata la gestione dell’ente negli ultimi anni.

“Si segnala che, nel corso del 2019, è venuto a definizione un giudizio introdotto nel 2018 con riferimento al comune di Andria. Questa Procura acquisiva notizia specifica e concreta di danno dai contenuti della deliberazione della Sezione regionale di controllo n.55/PRSP /2015, trasmessa per le valutazioni di competenza, la quale appurava che il comune di Andria, con determinazione n. 304 del 30 gennaio 2013, con riferimento all'esercizio 2012, aveva indebitamente contabilizzato dei residui attivi in conto competenza, in assenza dei quali il comune non avrebbe mai potuto rispettare il patto di stabilita, ravvisando, nella condotta posta in essere, un'ipotesi elusiva.

Le indagini istruttorie portavano a verificare che i crediti in questione, essendo maturati nelle annualità 2006-2011, avrebbero dovuto essere imputati a quelle pregresse annualità (2006-2011) e non essere iscritti, totalmente, nella competenza dell' esercizio 2012, tanto più considerato che un analogo accertamento era stato già effettuato nell'anno 2011 e poi appositamente cancellato. Nonostante ciò, il comune di Andria con nota del 23 marzo 2013 (prot.26466) certificava al Ministero dell'Economia e Finanze il rispetto del patto di stabilita per I' anno 2012. II principio, posto a garanzia della certezza e della veridicità delle scritture contabili, secondo il quale il conto dei residui deve essere tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa, non può assolutamente essere derogato.

Atteso quanto sopra, questa Procura, ritenendo sussistenti i presupposti perché la Sezione giurisdizionale, accertata la violazione, mediante elusione, del patto di stabilita del comune di Andria, procedesse ad irrogare la sanzione prevista, attivava il rito di cui all'art. 133 c.g.c .”.

Dopo questo passaggio si passa all’individuazione delle responsabilità: “sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, questo Requirente ha ritenuto che le sanzioni fossero da ascrivere sia al Sindaco che al Responsabile del Settore finanziario del comune di Andria: al primo, per avere costui sia rassicurato il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sulla regolarità dell' operazione posta in essere che sottoscritto la citata certificazione al MEF, assumendosi la responsabilità delle informazioni in essa contenute; al secondo, per avere apposto il vista di regolarità cantabile sulla determinazione n. 304 del 2013 e, quindi, certificato la regolarità cantabile dell' operazione effettuata. La sanzione pecuniaria da irrogare è stata quantificata prendendo a parametro le retribuzioni percepite dai presunti responsabili nel mese di marzo 2013, nella misura massima di legge. La Sezione giurisdizionale, in composizione monocratica, con decreto n. 7/2018, depositato il 16.05.2018, ha accolto pienamente la prospettazione della Procura sebbene, in considerazione del fatto che i chiamati in giudizio nel 2015 hanno poi ritrasmesso al MEF la nuova certificazione con cui hanno corretto l'errore cantabile, facendo venir meno, sia pure con notevole ritardo, le conseguenze della violazione delle norme sul patto di stabilita interno, abbia determinato la sanzione da irrogare in misura inferiore rispetto a quella chiesta dalla Procura”.

Dopo l’adozione di detto decreto di condanna i condannati hanno presentato opposizione e con sentenza n. 314/2019, depositata il 23 maggio 2019, il Collegio, nel respingere il gravame, ha confermato totalmente il precedente decreto di condanna del Sindaco p.t. affermando, a tal proposito, che: “non rileva, in tanto, nella specie, il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che è attribuita ai dirigenti dell' ente locale. Il rispetto della disciplina sul patto di stabilita interno non necessita di declinazione in termini di indirizzi politico-amministrativi da parte degli organi di governo perchè sottende la regolare gestione amministrativa dell' ente nel suo complesso e poiché il Sindaco, per legge, è individuato in primo luogo quale organo responsabile dell'amministrazione del comune è evidente che a costui si impone di impedire operazioni amministrativo-contabili elusive quando queste si identificano nel contrasto con la corretta rappresentazione della gestione amministrativa dell' ente.

Non a caso il legislatore ha previsto che la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito deve essere sottoscritta prima di tutto dal rappresentante legale dell'ente locale oltre che dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico finanziaria".