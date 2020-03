Amministrative, la candidatura dell'avv. Bruno riceve il placet del Pd Bat e della Senatrice Messina

«La disponibilità dell’Avv. Giovanna Bruno, alla candidatura a Sindaco della Città di Andria, messa a disposizione della coalizione di centro-sinistra, come annunciata dal segretario cittadino PD dr. Giovanni Vurchio, è per noi assolutamente condivisibile visto il grado di competenze professionali ed amministrative che l’avv. Bruno può vantare.

C’è anche una considerazione sulle caratteristiche umane di Giovanna Bruno, che ha sempre mostrato disponibilità al dialogo e alla inclusione in un momento storico in cui la tendenza è ad escludere per esercitare ruoli e poteri in modo del tutto personale. Quindi grazie a Giovanni Vurchio e Giovanna Bruno per aver offerto al centro-sinistra andriese la disponibilità a esercitare un ruolo non semplice con la volontà di offrire un significativo contributo per la soluzione di quei problemi ascrivibili alla cattiva gestione dei 2 mandati amministrativi del Sindaco Giorgino.

Andria è una Città forte, storicamente forte e deve mettere in campo le migliori risorse per superare una emergenza legata alle difficoltà economico-amministrative e al deterioramento del senso civico ed etico, generate dai governi del centro-destra. Giovanna Bruino è nelle condizioni di formulare risposte chiare e attuabili a queste emergenze e in questo senso non mancherà il supporto del Pd a tutti i livelli di rappresentanza.

C’è da lottare questa volta più che altre volte per “riscrivere” una Città che la destra andriese ha cercato in tutti modi di cancellare. Il Pd di Andria e l’Avv. Giovanna Bruno hanno tutte le caratteristiche per “scrivere” una nuova Andria insieme a quanti vorranno metterci la faccia non per personale ambizione ma per l’ambizione di Andria».