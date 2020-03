Nasce "Obbiettivo Andria"

«È il momento che ciascun cittadino si assuma le proprie responsabilità e chi ha a cuore la Città metta a disposizione le proprie energie per uscire dal guado in cui la nostra comunità si ritrova. Al di là delle responsabilità politico-amministrative degli ultimi anni, è necessario ristabilire un rapporto con il tessuto sociale ed economico della nostra Città, come purtroppo non accade da anni».

Gli ex consiglieri comunali Marco Di Vincenzo, Riccardo Frisardi, Francesco Pollice e Michele Zinni intervengono nel dibattito politico annunciando la nascita di un gruppo di lavoro che prende spunto dalla comune esperienza civica e si proietti nel futuro.

Nasce su questi presupposti "Obbiettivo Andria".

«Abbiamo l’obbligo di invertire la rotta rispetto ad un percorso che ha visto allontanarsi i cittadini dalla Politica, ridando credibilità alla Politica. La situazione economica in cui versa il Comune di Andria è frutto di comportamenti ampiamente analizzati a cui oggi tocca solo trovare rimedio.

Ci accingiamo a vivere un periodo in cui amministrare sarà molto difficile, a causa delle ridotte risorse economiche, umane e logistiche ma, ciononostante, intendiamo offrire il nostro contributo affinché la nostra Città si rialzi.

Riteniamo sia importante che la Politica torni a dialogare con i cittadini, con le categorie economiche, con gli operatori sociali, per trovare soluzioni per lo sviluppo della Città, guardando al futuro con progetti ad ampio respiro, occupandoci principalmente di ambiente, vivibilità, turismo e sicurezza.

Il futuro impone la realizzazione di una Città smart, più prossima alle esigenze del Cittadino, attraverso forme di investimento privato e/o finanziamenti pubblici che implementino i servizi senza ulteriormente gravare sulle casse comunali.

Occorre ripartire da quanto di positivo è stato realizzato in questi anni, completando innanzitutto un lavoro in alcuni casi lasciato incompiuto.

Occorre restituire Andria agli andriesi che, oggi più che mai, devono dimostrare con i fatti di amare la propria Città.

A noi il compito di veicolare le esigenze dei cittadini e guidare questa transizione con estremo rigore e controllo.

Obbiettivo Andria parte da una proposta civica, non subalterna ai partiti tradizionali ma al momento alternativa nei metodi e nelle strategie, con progetti chiari e fattibili, proponendosi a quella società civile che da comprimaria intende diventare protagonista del destino della propria Città.

A tal proposito e su queste basi progettuali, si impone, preliminarmente, la necessità di aprire un confronto serrato e costruttivo con tutte le forze politiche del centro-destra per vagliare se sia concreta la volontà di tracciare un percorso condiviso, che superi veti incrociati e divisioni e che prescinda da desideri di rivalsa e affermazione “strettamente” personali.

In caso contrario, rispetto a più semplici ed aprioristiche scelte di “partito”, prevarrà l’esigenza di confrontarsi su contenuti politici e programmatici che dovranno essere alla base dell’azione amministrativa. Riteniamo che il reale rinnovamento della classe dirigente di una città debba necessariamente partire dal confronto aperto con tutte quelle realtà e rappresentanze della società civile, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al mondo delle professioni ed al comparto agricolo, che tanto hanno contribuito e contribuiscono allo sviluppo economico della città.

Crediamo che i prossimi anni richiedano uno slancio collettivo: nessuno è esente dall’assunzione di responsabilità per la conservazione del “bene comune”, in primis coloro che hanno già prestato il proprio servizio per la comunità in nome della “buona politica”».