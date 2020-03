Referendum, nominati gli scrutatori

Si è tenuta questa mattina, alle ore 11:00, piazza Trieste e Trento-Ufficio Elettorale – 1° piano – in pubblica adunanza, la riunione della commissione elettorale per il sorteggio degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020.



Di seguito l'elenco: http://www.albo.comune.andria.bt.it/web/trasparenz...