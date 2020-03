Amministrative, "Andria Bene Comune": «Ripartire dalla comunità»

«Negli ultimi giorni la maionese della politica sembra impazzita. Molti si dedicano a giochini, ipocrisie, contratti, tavoli che si uniscono e si smontano, e somme di sigle partitiche senza anima. Addirittura “tavoli” di centro destra che pensano a come continuare l’opera passata, come se 90 milioni di buco e il declino della città non bastassero e non gridassero vendetta. Chiudendosi con promesse di vendette uno contro l’altro.

Noi vogliamo ricominciare ed agire da un’altra parte. Dalla Comunità, che non è una somma di sigle partitiche, ma un luogo umano di speranze sofferenze ambizioni e progetti. Per rimettere in piedi la città, e non solo il comune.

RI-partire dai progetti e le azioni:

per il risanamento finanziario, morale ed operativo dell’ente comune: pace fiscale e risorse per lo sviluppo e il lavori;

infrastrutture nuove, riuso dell’abitato, salvaguardia e valore ai beni comuni;

piano strategico e risorse per il turismo, per la agroindustria e reti di imprese innovative;

cultura , solidarietà e qualità dei servizi sociali;

ambiente, energia e sostenibilità;

sicurezza , controllo del territorio, smart city.

Andria ha molte risorse, comprese quelle che sono via dalla città. Sono ancora disunite e inespresse: cittadini singoli e associatii, rete civica - persone impegnate in politica che danno priorità alla comunità e non ai partiti. Uniamo le volontà, i contenuti, le risorse in un progetto civico e di comunità-ridiamo una speranza,una possibilità: si può fare.

Questa idea di politica di comunità può esprimere molte candidature: dalle esperienze di chi ha ben governato, alla forza delle idee nuove e alle grandi capacità femminili, ancora inespresse alla guida di Andria. Io stesso sono disponibile per la candidatura di un progetto vincente, o anche per far parte organica di una squadra forte e unita. Fa male alla città il gioco delle divisioni sui nomi invece che la pratica, umile e forte, della coesione.

Noi scegliamo questa via. Realizziamo una rete di persone, organizzazioni, idee e responsabilità e dopo ci dedichiamo, serenamente, a scegliere quali siano i ruoli più adatti per tutte le responsabilità che avremo di fronte.

Altro che tutto puntato sulla figura del candidato sindaco: sarebbe solo esercizio di potere. Lavoreremo così nei prossimi giorni e ci vedrete nei luoghi della vita reale a parlare, convincere, unire; altro che tavoli politici.

Prima gli andriesi: non perché le altre città sono secondarie, ma perché la vita le speranze e le sofferenze della città vengono prima dei mal di pancia della antica pratica politica. Prima la comunità, poi a chi fa politica vera la responsabilità di scegliere, convincere, vincere e governare bene».