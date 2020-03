Coronavirus, chieste spiegazioni al Commissario prefettizio sulle azioni da mettere in campo

All’unisono, diverse forze politiche (Andria Nuova, Cambiamo, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Leu, Gruppo Partecipa, Giovani Democratici, Giovani Forza Italia, Italia Viva, Obiettivo Andria, PD, Rete Civica Popolare e Verdi) hanno chiesto al Commissario prefettizio lumi sulle azioni messe in campo per contrastare la diffusione del coronavirus, così come sta avvenendo nelle città limitrofe: «in maniera lodevole, i Sindaci dei Comuni limitrofi stanno quotidianamente informando i loro cittadini sullo stato dell’arte nelle rispettive città, a seguito della diffusione del Coronavirus anche nella nostra Regione.

A fronte del rientro massiccio di cittadini nel fine settimana appena trascorso, a seguito della pubblicazione del DPCM dell'8 Marzo, la Regione Puglia ha comunicato che a tutt'oggi sono ben 9362 i cittadini pugliesi che hanno utilizzato il modulo on line per segnalare il loro rientro.

Come forze politiche e movimenti della città di Andria, chiediamo che la gestione commissariale straordinaria voglia valutare l'adozione di idonee, robuste e periodiche forme di comunicazione istituzionale, anche per aggiornare i cittadini sulla evoluzione della situazione nella nostra città e quali provvedimenti ulteriori - oltre a quelli già presi - saranno adottati nei prossimi giorni a tutela della salute pubblica.

Riteniamo sia un dovere civico, in questo drammatico frangente, offrire come forze e movimenti politici la massima collaborazione politica ed istituzionale per addivenire non solo all'elaborazione di una corretta e consapevole informazione che raggiunga tutta la cittadinanza andriese, ma anche alla concertazione di ogni idonea misura finalizzata al contenimento del pericoloso virus».