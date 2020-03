Informazione provvedimenti Coronavirus, la gestione commissariale risponde alle forze politiche

«Voglio rassicurare i rappresentanti delle forze politiche che hanno invitato la Gestione Straordinaria a valutare l'adozione di “idonee, robuste e periodiche forme di comunicazione istituzionale” (come le hanno definite), sul fatto che i provvedimenti adottati, anche in coerenza con quelli degli altri Sindaci dei Comuni della Bat e in un quadro di coordinamento effettuato dal Prefetto, vengono via via tempestivamente comunicati attraverso tutti i canali informativi. È stato così, per fare l'esempio degli ultimi giorni, per gli esiti degli incontri fatti con tutti i dirigenti scolastici per pianificare le attività di sanificazione straordinaria poi slittate per effetto della chiusura di ogni attività; è stato così per la decisione di sanificare, tra venerdì e sabato, tutti gli uffici comunali; per la decisione, presa nella serata di domenica, dopo una riunione in Prefettura, di sospendere il mercato del lunedì e prontamente diffusa; è così per l'incontro di oggi, alle 16.00, con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria. Dopo una mia ordinanza ieri mattina - il giorno dopo la pubblicazione del DPCM dell'8 marzo - sono state fissate importanti restrizioni agli accessi di pubblico in tutti gli uffici comunali e sono in via di implementazione le misure utili per consentire il lavoro agile per alcuni dipendenti. Quelle descritte sono solo alcune delle misure adottate ed altre ne verranno adottate, in esecuzione di un quadro normativo in costante e rapido aggiornamento.

È stato creato sul Portale Istituzionale un banner dedicato che viene continuamente aggiornato con news, norme legislative, moduli,etc.

In questa fase emergenziale il ruolo dei mass media locali è stato, ed è, determinante nell'amplificare le informazioni istituzionali diffuse dall'Ente e nel trattare questa fase emergenziale con equilibrio e diligenza ed informare, capillarmente, la comunità.

A tutela della salute pubblica, e in linea con i provvedimenti del Governo, verranno adottate tutte le misure decise e sulla cui puntuale esecuzione il contributo dei movimenti politici è utile per assicurare la massima collaborazione della comunità cittadina che essi stessi possono sensibilizzare perché adempia a tutte le norme comportamentali rese note da giorni e giorni».