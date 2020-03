Carico e scarico merci, Di Pilato: «Arriva finalmente il regolamento»

Come già preannunciato qualche settimana fa, la gestione commissariale, anche grazie a una nostra continua sollecitazione, ha approvato il regolamento per lo scarico e il carico delle merci.

Con l’adozione di detto provvedimento ci saranno ricadute positive anche sull’ambiente e sulla viabilità cittadina spesso rallentata proprio per dette operazioni che avvenivano in modo da intralciare il traffico e creare disagi ai cittadini e agli stessi operatori economici.

Ovviamente, le aree sono state disciplinate dal regolamento approvato dal commissario prefettizio. Per ciò che riguarda l’orario, le operazioni potranno essere svolte dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 esclusivamente nei giorni feriali. Previste sanzioni per l’occupazione delle aree da parte di veicoli non addetti alle operazioni di carico e scarico.

In un periodo costeggiato da sole cattive notizie a causa del coronavirus che sta mettendo in ginocchio non solo il sistema sanitario ma anche quello economico, arriva una notizia positiva che di certo apprezzeremo di più quando l’intero Paese tornerà alla normalità.

Finalmente, con questo regolamento si danno risposte alle tante istanze, rimaste inascoltate nel tempo dalla passata amministrazione, di coloro che necessitano di un’area riservata per lo scarico e il carico delle merci per la propria attività commerciale.