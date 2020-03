Coronavirus, con alta probabilità slittano le comunali 2020

In queste ore il governo centrale sta preparando la bozza del Decreto Legge che farebbe slittare anche le comunali andriesi.

Possibile lo slittamento non solo del referendum per il taglio dei parlamentari, ma anche delle prossime regionali. È una delle misure sul tavolo del Governo, come risulta a Public Policy, che potrebbe essere prevista dal DL Coronavirus ter. Al momento, non è stato ancora stabilito se la norma, ora in bozza, sarà inserita nel provvedimento con misure di sostegno all'economia a seguito dell'espandersi del Coronavirus.

In questo momento "è difficile garantire l'ordinario e uniforme svolgimento della campagna elettorale su tutto il territorio nazionale", si legge nella relazione illustrativa. Quindi, nello specifico, si punta a prevedere la fissazione del referendum a duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso. Si prorogano poi gli organi elettivi regionali di Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia (dove il voto era previsto quest'anno), stabilendo la scadenza del mandato in cinque anni e tre mesi. Dovrebbe quindi essere concessa la proroga tecnica al commissario prefettizio del Comune di Andria, proroga che dovrebbe interessare anche il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano.

Si interviene sulla 'forchetta temporale' per elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, limitatamente al 2020, fissandola in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.