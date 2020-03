Coronavirus, D'Ambrosio al Prefetto: «Schieri l'esercito per far restare a casa i cittadini»

È una richiesta forte quella che giunge dall'On. del M5S Giuseppe D'Ambrosio che, con una missiva indirizzata al Prefetto della Bat, ha chiesto lo schieramento dell'esercito per far rispettare ai cittadini i divieti imposti per prevenire il contagio da corona virus.

«A livello nazionale abbiamo già avuto un numero di decessi abnorme, per cui è nostro dovere fare di tutto per rallentare la diffusione del Covid-19 nel nostro territorio. Diciamocelo chiaramente: potremmo non reggere.

A fronte del sacrificio degli operatori sanitari e l’impegno delle forze dell’ordine, continuano a vedersi in giro persone che si comportano come se nulla fosse.

È inaccettabile!

Costoro non rischiano di fare del male solo a loro stessi, ma anche ad altri.

Quindi devono essere prese tutte le iniziative affinchè questo non accada.

Compreso l'esercito.

Questo è il motivo per il quale mi sono attivato, prima che si arrivi ad un punto di non ritorno».