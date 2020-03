Coronavirus, effettuato questa notte un primo intervento di sanificazione della città

L'Impresa Sangalli Giancarlo & C comunica che, nella scorsa notte, sono stati effettuati i servizi di sanificazione per la città di Andria.

Gli interventi di sanificazione avvengono con l’utilizzo di automezzi dotati di atomizzatori per nebulizzare la soluzione sanificante. Viene inoltre impiegato un prodotto sanificante ad ampio spettro.

«Ci siamo immediatamente attivati per avviare il servizio di sanificazione richiesto dalle Amministrazioni Comunali da noi servite – dichiara Alfredo Robledo, Presidente di Impresa Sangalli Giancarlo & C – in questo momento di particolare emergenza per il nostro Paese sentiamo ancora più importante e prioritario il servizio da noi fornito alle cittadinanze da noi servite. La priorità è la tutela della salute dei nostri cittadini e contiamo, con questo lavoro, di fornire il nostro apporto.