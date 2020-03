Covid-19, tutte le forze politiche chiedono a Tufariello l'aggiornamento dei dati su Andria

Tutte le forze politiche cittadine indirizzano una nuova nota alla Gestione commissariale del Comune di Andria chiedendo la pubblicazione giornaliera del bollettino ufficiale sugli sviluppi dell'epidemia da COVID 19 in città:



«Le informazioni sugli sviluppi del contagio da Coronavirus - si legge nella nota - le apprendiamo dagli organi di stampa, dai bollettini nazionali della Protezione Civile o della Regione Puglia. Come già abbiamo chiesto precedentemente, invitiamo la Gestione Commissariale, quale massima autorità sanitaria cittadina, a diffondere quotidianamente tramite i canali istituzionali la puntuale situazione accertata ad Andria sul numero dei contagi, sui ricoveri, sugli isolamenti volontari, sulle guarigioni e sui decessi dovuti all'epidemia virale, come peraltro avviene negli altri Comuni della BAT.

Nelle prossime giornate è previsto il picco della pandemia e pertanto queste saranno ore decisive. Esortiamo, quindi, il Commissario Straordinario a incrementare l'azione di sorveglianza e di controllo sul divieto all'uscita di casa, di riunione e di affollamento poiché si riscontra, soprattutto nel centro storico e nella villa comunale, l'assembramento di persone perlopiù di giovane età. In questo momento è essenziale limitare la presenza di persone in giro per la città.

Rivolgiamo un ringraziamento alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale per l'opera encomiabile che compiono quotidianamente vigilando sul corretto comportamento della cittadinanza, anche a rischio della propria salute. Sollecitiamo l'Amministrazione commissariale a fornire loro tutti i dispositivi a protezione dal contagio. Lo stesso ringraziamento va agli operatori sanitari e a quanti lavorano a servizio dei cittadini».

La nota è firmata da: Andria Nuova, Andria in Movimento, Andria Più, Cambiamo, Catuma 2015, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Laura per Andria, Lega, Leu, Gruppo Partecipa, Giovani Democratici, Giovani Forza Italia, Italia Viva, Obiettivo Andria, PD, Rete Civica Popolare, Verdi